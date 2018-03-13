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Флажолет или виола-да-гамба. Угадываем старинные музыкальные инструменты на слух
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Флажолет или виола-да-гамба. Угадываем старинные музыкальные инструменты на слух 

59.ru 13 марта 2018
Фото: 59.ru
В среду, 14 марта, в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Фаэтон». В постановке принимают участие не только артисты театра, оркестра и хора musicAeterna, ансамбля Le Poème Harmonique, но и их старинные музыкальные инструменты.
Накануне премьеры мы заглянули в гости к принимающим участие в опере музыкантам, а они любезно согласились сыграть для нас свои любимые отрывки. Для вас все просто: аудиозапись и четыре варианта ответа. Но легко не будет. Мы серьезно.
//
Ранее мы рассказывали о истории здания, в котором находится пермский оперный театр.
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