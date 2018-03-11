Тимати и Максим Фадеев довели школьницу из Городца до слез

Тимати и Максим Фадеев довели школьницу из Городца до слезНа телеканале ТНТ продолжается всероссийское шоу «ПЕСНИ». И наша соотечественница из города Городец выступала на этом конкурсе. Вероника (RONNY) на шоу Песни на ТНТ расплакалась после своего выступления и Тимати пропустил ее дальше. Фадеев же наоборот раскритиковал девушку.

Девушка учится в 11 классе. У Вероники музыкальная семья, с которой они идут к общей мечте, — покорить музыкальный олимп. Музыкой она занимается с трех лет, сама пишет стихи и песни.

За RONNY переживала вся семья