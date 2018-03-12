Ещё
Самойлова едет на «Евровидение-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самойлова едет на «Евровидение-2018» 

Газета.Ru 12 марта 2018
Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2018", об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале.
Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс "Евровидение".
Газета.Ru: последние новости
Умер гитарист группы The Ventures Эд Ширан и Леди Гага запишут альбом для Элтона Джона Юрий Антонов: душа - не только то, что звучит по радиостанциям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение