Ильдар Абдразаков стал лауреатом международной премии BraVo 

Оперный певец Ильдар Абразаков получил премию BraVo за «Лучший классический мужской вокал». Церемония награждения прошла на исторической сцене Большого театра в Москве. Лично присутствовать на мероприятии Ильдар Абдразаков не смог, поэтому поблагодарил организаторов премии и слушателей в своем аккаунте Инстаграм: «Хочу поблагодарить многоуважаемое жюри за столь высокую оценку моей работы. К сожалению, я сегодня не могу быть с вами, так как нахожусь в „Метрополитен Опера“, где пою оперу „Семирамида“. Поздравляю всех лауреатов премии „Браво“ и желаю всем прекрасного весеннего настроения!». Также лауреатами премии стали Анна Нетребко, Теодор Курентзис и Хибла Герзмава.