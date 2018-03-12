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Ильдар Абдразаков стал лауреатом международной премии BraVo
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Ильдар Абдразаков стал лауреатом международной премии BraVo 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
Оперный певец Ильдар Абразаков получил премию BraVo за «Лучший классический мужской вокал». Церемония награждения прошла на исторической сцене Большого театра в Москве. Лично присутствовать на мероприятии Ильдар Абдразаков не смог, поэтому поблагодарил организаторов премии и слушателей в своем аккаунте Инстаграм: «Хочу поблагодарить многоуважаемое жюри за столь высокую оценку моей работы. К сожалению, я сегодня не могу быть с вами, так как нахожусь в „Метрополитен Опера“, где пою оперу „Семирамида“. Поздравляю всех лауреатов премии „Браво“ и желаю всем прекрасного весеннего настроения!». Также лауреатами премии стали Анна Нетребко, Теодор Курентзис и Хибла Герзмава.
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