Представлена песня, которую исполнит Самойлова

В воскресенье, 11 марта, было объявлено, что от России на конкурс "Евровидение-2018" едет певица Юлия Самойлова

Позже стало известно, что артистка исполнит песню I Won't Break. Юлия Самойлова считает, что эта песня о ней: слова отражают ее мысли, а в целом композиция получилась "не столько нежной балладой, сколько песней со стержнем".