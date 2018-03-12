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Представлена песня, которую исполнит Самойлова
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Представлена песня, которую исполнит Самойлова 

Рамблер 12 марта 2018
В воскресенье, 11 марта, было объявлено, что от России на конкурс "Евровидение-2018" едет певица Юлия Самойлова.
Позже стало известно, что артистка исполнит песню I Won't Break. Юлия Самойлова считает, что эта песня о ней: слова отражают ее мысли, а в целом композиция получилась "не столько нежной балладой, сколько песней со стержнем".
В создании песни были задействованы те же участники, что и в прошлом году — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. А клип снял режиссер Алексей Голубев, он же поставит и концертный номер, который Юлия Самойлова покажет в Лиссабоне.
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