Представлена песня, которую исполнит Самойлова 

В воскресенье, 11 марта, было объявлено, что от России на конкурс "Евровидение-2018" едет певица Юлия Самойлова.
Позже стало известно, что артистка исполнит песню I Won't Break. Юлия Самойлова считает, что эта песня о ней: слова отражают ее мысли, а в целом композиция получилась "не столько нежной балладой, сколько песней со стержнем".
В создании песни были задействованы те же участники, что и в прошлом году — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. А клип снял режиссер Алексей Голубев, он же поставит и концертный номер, который Юлия Самойлова покажет в Лиссабоне.