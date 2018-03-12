Быстрая музыка придает сил на тренировках

Люди, которые для занятий в спортзале включают быструю жизнерадостную музыку, способны тренироваться дольше и продуктивнее, обнаружили американские исследователи.

Сотрудники медицинского факультета Техасского технологического университета провели эксперимент: 127 человек среднего возраста 53 года попросили пройти «стресс-тест» на беговой дорожке: продержаться на ней сколько возможно, при том, что скорость и угол наклона постепенно увеличивались. При этом участников попросили слушать бодруг энергичную музыку или отказаться от музыки вообще.

В результате те, кто слушали музыку, продержались на дорожке в среднем почти на 8,5 минут дольше, чем любители тишины. «Наше небольшое исследование показывает, что музыка может послужить дополнительным способом мотивации на тренировках, — прокомментировал ведущий исследователь доктор Васим Шами. — Так что когда врачи рекомендуют своим пациентам заняться фитнесом, им имеет смысл сразу рекомендовать делать это под музыку».

Исследование было презентовано на 67-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии.

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