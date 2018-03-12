В Челябинске выступит с концертом-лекцией музыкант Михаил Казиник

15 марта в концертном зале Прокофьева выступил музыкант и искусствовед Михаил Казиник . Скрипач выйдет на сцену с концертом-лекцией «Удивительные приключения музыка», на котором он поможет найти ключ к классическим композициям. Выступление советуют посетить родителям вместе с детьми.

— Мы даже не умеем разговаривать со своими детьми. Когда им исполняется 4-5 лет, мы не знаем. что с ними делать. а когда подростки, то конфликт достигает вершины. В этом плане музыку можно назвать универсальным языком общения и понимания, — говорит Михаил Казиник.

Отметим, что Михаил Казиник еще и автор фильмов о музыке. На его счету более 60 документалок о музыкальной культуре мира, а также 15 дисков для детей.

Концерт начнется в 18:00 в концертном зале им. Прокофьева 15 марта. Билеты можно приобрести на сайте городских зрелищных касс.