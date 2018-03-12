Ещё
В Челябинске выступит с концертом-лекцией музыкант Михаил Казиник
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске выступит с концертом-лекцией музыкант Михаил Казиник 

Хорошие новости 12 марта 2018
Фото: Хорошие новости
15 марта в концертном зале Прокофьева выступил музыкант и искусствовед Михаил Казиник. Скрипач выйдет на сцену с концертом-лекцией «Удивительные приключения музыка», на котором он поможет найти ключ к классическим композициям. Выступление советуют посетить родителям вместе с детьми.
— Мы даже не умеем разговаривать со своими детьми. Когда им исполняется 4-5 лет, мы не знаем. что с ними делать. а когда подростки, то конфликт достигает вершины. В этом плане музыку можно назвать универсальным языком общения и понимания, — говорит Михаил Казиник.
Отметим, что Михаил Казиник еще и автор фильмов о музыке. На его счету более 60 документалок о музыкальной культуре мира, а также 15 дисков для детей.
Концерт начнется в 18:00 в концертном зале им. Прокофьева 15 марта. Билеты можно приобрести на сайте городских зрелищных касс.
Хорошие новости: последние новости
Челябинские Spice Girls выступили на шоу "Песни" На концерте Мельницы в Челябинске устроили флешмоб с лебедями Elens group из Челябинска выступит на шоу ТНТ ПЕСНИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение