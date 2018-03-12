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Ильдар Абдразаков получил престижную международную премию
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Ильдар Абдразаков получил престижную международную премию 

ufa1.ru 12 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Уроженец Уфы, оперный певец Ильдар Абдразаков стал лауреатом первой премии BraVo, которую вручают исполнителям классической и популярной музыки. Присутствовать на вручении награды в Москве Абдразаков в этом году не смог — сейчас он выступает в «Метрополитен Опера», но поблагодарил организаторов за оказанную ему честь через свою страницу в Instagram.
Публикация от Ildar Abdrazakov (@ildarabdrazakov) Мар 11, 2018 в 10:43 PDT  — Хочу поблагодарить многоуважаемое жюри за столь высокую оценку моей работы. К сожалению, я сегодня не могу быть с вами, так как нахожусь в «Метрополитен Опера», где пою оперу «Семирамида». Поздравляю всех лауреатов премии «Браво» и желаю всем прекрасного весеннего настроения! — сказал оперный артист. Всего жюри отметило 24 артистов, выступающих в разных жанрах. Половину наград вручили исполнителям классической музыки.
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