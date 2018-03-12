Видео: новосибирские певцы на машине неотложки сняли клип про скорую музыкальную помощь

Новосибирская кавер-группа Global TRAFFIC опубликовала видеоклип «Скорая музыкальная помощь». Для съёмок артисты использовали автомобиль скорой и «икону» с фотографией Сергея Жукова

В центре сюжета видеоклипа — машина скорой музыкальной помощи, которая приехала к пациентке с «хронической музыкальной недостаточностью». Артисты из кавер-группы Global TRAFFIC надели белые халаты и проехались по центру Новосибирска на настоящем автомобиле скорой, чтобы сыграть несколько популярных песен для героини актрисы Зои Тереховой.

«Мы эту идею вынашивали целый год. Ещё в 2016 году мы встретились в первый раз [и решили]: «Давай что-нибудь снимем интересное, необычное, не просто, чтобы на сцене играли со сменой костюмов, а чтобы был сюжет, чтобы интересно было пересматривать и посмеяться»», — рассказал корреспонденту НГС руководитель группы Global TRAFFIC Роман Дмитриев

По словам режиссёра клипа Владимира Сараева, сначала возникла идея показать в видеоклипе не только скорую помощь, но и полицию и пожарную охрану, но в итоге оставили только врачей-музыкантов.

«Скорая же помогает людям, как и почти всегда и другие организации. И музыканты помогают. Музыка нам жить и строить помогает!» — объяснил режиссёр.

Роман Дмитриев отметил, что автомобиль скорой группа арендовала у частной медицинской организации. Также врачи скорой помощи консультировали съёмочную группу, чтобы снятый в клипе материал выглядел достоверно.

По словам руководителя группы, идея с «иконой» с лидером группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым, из-за которой пациентка якобы падает в обморок, возникла у музыкантов спонтанно.

Дмитриев рассказал, что сначала музыканты хотели использовать изображение Филиппа Киркорова , но побоялись претензий с его стороны. Потом они решили спросить разрешения у Сергея Жукова — певец возражать не стал.

На съёмки видеоклипа вместе с монтажом ушло пять месяцев, а бюджет составил около 300 тысяч рублей, добавил руководитель группы.

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