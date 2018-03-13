Вечер классической музыки проведут молодые парламентарии района 

Представители Молодежной палаты Пресненского района организуют оперный концерт. Мероприятие пройдет в Библиотеке имени Ивана Бунина 18 марта.
— Мы культурно обогащаем горожан. В XXI веке опера в основном осовременена, появляются обработки и новые интерпретации, а у нас музыка старинная, весь репертуар остается прежним, — пояснила Анна Кузина, председатель Молодежной палаты.
Пришедшие смогут ощутить атмосферу Средневековья, эпоху Ренессанса и Барокко. Артисты исполнят романсы и арии из опер.
Горожан ждут по адресу: Нововаганьковский переулок, дом 22. Начало в 14:00.