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В Ханты-Мансийске пройдет конкурс патриотической песни
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В Ханты-Мансийске пройдет конкурс патриотической песни 

АиФ Югра 12 марта 2018
Фото: АиФ Югра
В столице Югры с 16 по 18 марта в культурно-досуговом центре «Октябрь» пройдет I открытый городской конкурс патриотической песни «Вера. Величие. Память».
Как сообщает служба информации ОТРК «Югра», конкурсные прослушивания пройдут 16 и 17 марта. Желающие смогут представить на суд жюри творческие номера в номинациях «гражданско-патриотическая песня», «военно-патриотическая песня», «песни Великой Отечественной войны».
Отметим, что 16 марта после официального открытия состоится вечер памяти Виктора Заболотского, на котором выступят на котором его выступят друзья и коллеги, участники окружного фестиваля военно-патриотической песни «Эхо войны» и других подобных конкурсов.
По итогам конкурсного отбора 18 марта состоится гала-концерт с лучшими номерами и церемония награждения участников.
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