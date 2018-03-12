В Ханты-Мансийске пройдет конкурс патриотической песни

В столице Югры с 16 по 18 марта в культурно-досуговом центре «Октябрь» пройдет I открытый городской конкурс патриотической песни «Вера. Величие. Память».

Как сообщает служба информации ОТРК «Югра», конкурсные прослушивания пройдут 16 и 17 марта. Желающие смогут представить на суд жюри творческие номера в номинациях «гражданско-патриотическая песня», «военно-патриотическая песня», «песни Великой Отечественной войны».

Отметим, что 16 марта после официального открытия состоится вечер памяти Виктора Заболотского , на котором выступят на котором его выступят друзья и коллеги, участники окружного фестиваля военно-патриотической песни «Эхо войны» и других подобных конкурсов.

По итогам конкурсного отбора 18 марта состоится гала-концерт с лучшими номерами и церемония награждения участников.