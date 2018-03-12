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Крюковский ансамбль украсил творческий вечер поэта Владимира Лактионова
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Крюковский ансамбль украсил творческий вечер поэта Владимира Лактионова 

Управа района Крюково 12 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
6 марта ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» был в гостях в ЦСО Солнечный и принимал участие в творческом вечере зеленоградского поэта Владимира Лактионова.
"Серебряные голоса" исполняли песни под гитарный аккомпанемент руководителя — Натальи Завидовой. Зрители окунулись в приятную атмосферу лирическо — поэтического настроения. Владимир Лактионов читал свои стихи, а ансамбль разбавлял его чтение нежными романсами о любви. Звучали и песни о войне, и бардовские песни. Наталья Серюгина исполнила сольные песни «Рощица» и " Закружился снег шальной". Концерт закончился теплыми словами поздравления всех женщин с праздником Весны.
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