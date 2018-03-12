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Нино Катамадзе & Insight согреют Дом музыки весенним концертом
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Нино Катамадзе & Insight согреют Дом музыки весенним концертом 

Москва24 12 марта 2018
Фото: Москва24
30 и 31 марта в Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет весенний концерт Spring Melody.
Харизматичная Нино Катамадзе — джазовая звезда международного масштаба. 30 и 31 марта вместе с Insight они продемонстрируют зрителям весь ассортимент средств раскрытия души.
Нино Катамадзе & Insight — один из наиболее колоритных коллективов современной музыки. Мелодиям Нино, которая называет свои альбомы исключительно по цветам (помимо Black и White есть еще Blue, Red, Green и Yellow), вполне подошел бы любой жанр, но звучание ее песен шире и больше, чем любая национальная традиция. Возможно, поэтому ее композиции часто пропеты на ведомом только ей одной языке — языке ее души.
Музыка Нино & Insight не имеет аналогов: здесь есть место и для джаза, и для рока, и для лаунжа, и для психоделии, и для свободной импровизации. Песни Нино по своей сути космополитичны: то, что делает певица, ближе всего к «корневой» музыке, где на первом месте, прежде всего, энергетика, эмоции и чувства.
Билеты доступны по ссылке
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