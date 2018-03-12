Автор хита «Ничего не говори»: «Кому нужна пластинка за 5000 рублей?»

— В Новосибирске успели что-то посмотреть?

— Что музыкант может увидеть? Только ресторан, в котором он работает. Сколько раз был в Новосибирске, не помню… От нас-то ничего не зависит, зависит от людей, которые приглашают. Организаторы странные люди. Вот были сейчас в Воронеже. Клуб очень хороший, полный зал. Спрашиваю, а почему еще не приглашаете? Они: «Неинтересно два раза приглашать звезду». Маразм? Так бывает.

— Ожидают ли поклонников сюрпризы?

— Мы выпустили новый альбом «Летать, смеяться и плакать». 40 абсолютно новых песен — на одной 20 и на второй 20. Больше не помещается! Я выпустил двойник, но уже думаю о тройнике, хочу информацию, которая у меня накопилась, донести.

— Винил не хотите выпустить?

— А что винил? Там только 40 минут, что можно за это время? Какие наши песни? Это должен быть какой-то супер-эксклюзив. Я пока не придумал. И еще, пусть меня не осуждают виниломаны, но это маразм. Лучше выпустить супер-CD, а винил — это прошлый век. Просто брать с людей деньги, потому что это модно. Единственный плюс — большая фотография. Выпустить винил сейчас неимоверно дорого! Кому нужна пластинка за 5000 рублей?

— Планируете выпустить альбом с электронными композициями?

— Я их выпускаю каждый год, электронная музыка — мое хобби. Вот у меня была мысль, когда кончится вдохновение, могу на электронную музыку написать песни. Музыка же моя!

— Дочка пела ваши песни…

— Да, она пела только мои песни. Она мой первый фанат. Сейчас слушает разную музыку. Да и я в машине разную включаю — начиная от «Металлики» и «Квин» до «Пикника» и «Воскресенья». Но в основном я слушаю свою музыку. Включил последний альбом группы «Пикник» — не понравилось. Для меня интересна их музыка 84 года — тогда были яркие мотивы, яркая мысль, а сейчас этого нет.

— Что из последней музыки произвело впечатление?

— Знаете, есть певица, американка — Laura Pergolizzi, она очень интересно поет. А выглядит как парень. Мне она очень понравилась. А в прошлом году удивил Keith Urban австралийский кантри-певец.

— Есть исполнители, с кем бы вы хотели сотрудничать?

— Нет. Зачем мне с кем-то сотрудничать? Я не вижу в этом никакого смысла. Есть у меня, конечно, песни, которые могли бы быть дуэтными. Сотрудничаю с Аней Воробей. Но хочется другого голоса, не такого как у нее, а мощней.

— Как проводите время в пути?

— Смотрю фильмы, пишу музыку. А дома парюсь в бане, очень это люблю, и друзья мои тоже. Я себе построил хорошую баню, какой она должна быть.