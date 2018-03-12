Робот делает пенопластовые шедевры

Studio Babelsberg (Потсдам, Германия) — старейшая в мире киностудия, которая производит полнометражные фильмы с 1912 года. Недавно она начала применять роботов KUKA для изготовления реквизита из пенопласта. На первый взгляд, звучит так себе, но вы только посмотрите, как это происходит, и что в итоге получается!

Робот обеспечивает высокую точность и повторяемость изделий даже с очень сложной геометрией. Затем они раскрашиваются и становятся декорациями для съемок.

В прошлом году мы писали о том, что роботы KUKA записали новый альбом.