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Робот делает пенопластовые шедевры
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Робот делает пенопластовые шедевры 

Techdiver 12 марта 2018
Фото: Techdiver
Studio Babelsberg (Потсдам, Германия) — старейшая в мире киностудия, которая производит полнометражные фильмы с 1912 года. Недавно она начала применять роботов KUKA для изготовления реквизита из пенопласта. На первый взгляд, звучит так себе, но вы только посмотрите, как это происходит, и что в итоге получается!
Робот обеспечивает высокую точность и повторяемость изделий даже с очень сложной геометрией. Затем они раскрашиваются и становятся декорациями для съемок.
В прошлом году мы писали о том, что роботы KUKA записали новый альбом.
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