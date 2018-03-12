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В клубе авторской песни «Воробьевы горы» пройдет концерт
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В клубе авторской песни «Воробьевы горы» пройдет концерт 

Вестник района Гагаринский 12 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
19 марта в Малом зала Московского Дворца пионеров состоится вечер авторской песни, посвящённый неделе детской книги и неделе музыки для детей. Концерт пройдет с участием детских клубов самодеятельной песни Москвы, педагогов и воспитанников Дворца пионеров, профессиональных авторов-исполнителей, а также учащихся студии литературного творчества и художественного слова Центра художественного образования.
Организатор — коллектив клуба авторской песни «Воробьевы горы».
Вход на концерт свободный. Начало программы в 17.00. Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17.
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