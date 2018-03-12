В клубе авторской песни «Воробьевы горы» пройдет концерт

19 марта в Малом зала Московского Дворца пионеров состоится вечер авторской песни, посвящённый неделе детской книги и неделе музыки для детей. Концерт пройдет с участием детских клубов самодеятельной песни Москвы, педагогов и воспитанников Дворца пионеров, профессиональных авторов-исполнителей, а также учащихся студии литературного творчества и художественного слова Центра художественного образования.

Организатор — коллектив клуба авторской песни «Воробьевы горы».

Вход на концерт свободный. Начало программы в 17.00. Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17.