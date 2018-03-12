Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты звезд

Впервые голосующие на выборах президента РФ москвичи получат билеты на концерты звезд: группа Serebro, Олег Майами, L'One, Тимати Егор Крид и другие. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

«Сейчас возникла идея. Молодежные наши организации города провели социологическое исследование: кто же является кумиром нашей молодежи? И выявились кумиры нашей молодежи, исполнители, музыканты, певцы, которые пользуются большой популярностью. Мы встретились с коллегами и решили организовать совместный проект. Для этого мы арендуем «Олимпийский», и там будет организовано три концерта. Мы оплачиваем естественно все, что связано с обслуживанием, начиная от гардероба, охраны, музыки, света, отопления, а музыканты приглашают всех своих поклонников прийти на их концерты», — отметил В. Горбунов.

Он уточнил, что в качестве впервые голосующих определили тех молодых людей, которые первый раз придут на выборы президента РФ.

«Каждый молодой человек, независимо от того москвич он или он студент, те, кто придут на избирательные участки, они получат специальные флайеры, потом они зарегистрируются, выберут из трех дат то, что их устраивает и попадут на концерт», — сказал В. Горбунов.

Предполагается, что на концертах выступят такие популярные исполнители как группа Serebro, Олег Майами, L'One, Тимати, Егор Крид и другие.

Председатель Мосгоризбиркома добавил, что поощрение впервые голосующих избирателей является общепринятой практикой.