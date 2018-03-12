Ещё
Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты звезд 

Савелки 12 марта 2018
Фото: Савелки
Впервые голосующие на выборах президента РФ москвичи получат билеты на концерты звезд: группа Serebro, Олег Майами, L'One, Тимати, Егор Крид и другие. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.
«Сейчас возникла идея. Молодежные наши организации города провели социологическое исследование: кто же является кумиром нашей молодежи? И выявились кумиры нашей молодежи, исполнители, музыканты, певцы, которые пользуются большой популярностью. Мы встретились с коллегами и решили организовать совместный проект. Для этого мы арендуем «Олимпийский», и там будет организовано три концерта. Мы оплачиваем естественно все, что связано с обслуживанием, начиная от гардероба, охраны, музыки, света, отопления, а музыканты приглашают всех своих поклонников прийти на их концерты», — отметил В. Горбунов.
Он уточнил, что в качестве впервые голосующих определили тех молодых людей, которые первый раз придут на выборы президента РФ.
«Каждый молодой человек, независимо от того москвич он или он студент, те, кто придут на избирательные участки, они получат специальные флайеры, потом они зарегистрируются, выберут из трех дат то, что их устраивает и попадут на концерт», — сказал В. Горбунов.
Предполагается, что на концертах выступят такие популярные исполнители как группа Serebro, Олег Майами, L'One, Тимати, Егор Крид и другие.
Председатель Мосгоризбиркома добавил, что поощрение впервые голосующих избирателей является общепринятой практикой.
Савелки: последние новости
Артисты КЦ «Зеленоград» порадуют зрителей концертом в честь 60-летия города В КЦ «Зеленоград» проходит градостроительная выставка «Город-сад» «Весенние забавы» в Савелках собрали около ста участников
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение