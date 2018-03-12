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В клубе авторской песни «Воробьевы горы» состоится концерт
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В клубе авторской песни «Воробьевы горы» состоится концерт 

Управа района Гагаринский 12 марта 2018
Фото: Управа района Гагаринский
19 марта концерт с участием детей и взрослых пройдет в Московском Дворце пионеров. В нем примут участие детские клубы самодеятельности Москвы, педагоги и воспитанники Дворца пионеров, профессиональные авторы-исполнители и учащиеся студии литературного творчества и художественного слова Центра художественного образования. Вечер авторской песни будет посвящён неделе детской книги и неделе музыки для детей.
Организатором выступил коллектив клуба авторской песни «Воробьевы горы».
Начало программы в 17.00. Вход свободный.
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