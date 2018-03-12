В клубе авторской песни «Воробьевы горы» состоится концерт

19 марта концерт с участием детей и взрослых пройдет в Московском Дворце пионеров. В нем примут участие детские клубы самодеятельности Москвы, педагоги и воспитанники Дворца пионеров, профессиональные авторы-исполнители и учащиеся студии литературного творчества и художественного слова Центра художественного образования. Вечер авторской песни будет посвящён неделе детской книги и неделе музыки для детей.

Организатором выступил коллектив клуба авторской песни «Воробьевы горы».

Начало программы в 17.00. Вход свободный.