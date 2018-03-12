Ещё
KAMRAIZ: в Белгороде будет жарко
Далее:
Читайте также:
Ещё

KAMRAIZ: в Белгороде будет жарко 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
16 марта в 22:00 на территории Арт-клуба «Студия» произойдет глобальное потепление в формате сумасшедшей вечеринки от создателей проекта KARMA-KAMRAIZ. Что же это такое?
KAMRAIZ — это серия уникальных вечеринок с бешеным драйвом и уютной атмосферой. Там представят целых три сцены с музыкой на любой вкус: техно, EDM, TRAP, embient и т. д. Заряжать позитивными эмоциями будут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Белгорода.
Такого рода вечеринки проводятся не в первый раз, и большинство любителей «Кармы» знают, что данный проект — это не стены, а люди в этих стенах. Для тех же, кто попадет туда впервые, Илья Карханов, один из организаторов проекта, рассказывает, что это «большой концерт творческих людей, много актуальной музыки и, конечно же, атмосфера сумасшедшей вечеринки».
По традиции первые 1000 бесплатных билетов разлетелись со скоростью тахиона, но отчаиваться не стоит — открыта продажа билетов в группе мероприятия, пока что их стоимость составляет 300 рублей, но, по словам организаторов, цены будут расти.
Не мерзните в холодном марте, а приходите на самую горячую вечеринку в городе и получайте тонну теплоты от атмосферы, людей и музыки.
Текст: Валерия Мыльникова.
Собака: последние новости
Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат» Как Рудольф Фукс издавал «музыку на костях»: подпольные пластинки на рентгеновских снимках Макс Корж даст концерт в Белгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение