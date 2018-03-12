KAMRAIZ: в Белгороде будет жарко

16 марта в 22:00 на территории Арт-клуба «Студия» произойдет глобальное потепление в формате сумасшедшей вечеринки от создателей проекта KARMA-KAMRAIZ. Что же это такое?

KAMRAIZ — это серия уникальных вечеринок с бешеным драйвом и уютной атмосферой. Там представят целых три сцены с музыкой на любой вкус: техно, EDM, TRAP, embient и т. д. Заряжать позитивными эмоциями будут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Белгорода.

Такого рода вечеринки проводятся не в первый раз, и большинство любителей «Кармы» знают, что данный проект — это не стены, а люди в этих стенах. Для тех же, кто попадет туда впервые, Илья Карханов, один из организаторов проекта, рассказывает, что это «большой концерт творческих людей, много актуальной музыки и, конечно же, атмосфера сумасшедшей вечеринки».

По традиции первые 1000 бесплатных билетов разлетелись со скоростью тахиона, но отчаиваться не стоит — открыта продажа билетов в группе мероприятия, пока что их стоимость составляет 300 рублей, но, по словам организаторов, цены будут расти.

Не мерзните в холодном марте, а приходите на самую горячую вечеринку в городе и получайте тонну теплоты от атмосферы, людей и музыки.

Текст: Валерия Мыльникова.