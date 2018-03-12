«Ехал по России и доехал до конца»: Рэпер Хаски впервые выступил в Калининграде в клубе Yalta

Еще до прорыва в поле зрения СМИ, в 2015 году, представляя свою EP «Автопортреты», Хаски сообщал о том, что хочет делать музыку, «которую неудобно слушать». Этой цели он достиг и на «Автопортретах», и на прогремевшем в журналах, блогах и на ресурсах прошлогоднем альбоме «Любимая музыка (воображаемых) людей». Хаски размашисто пишет свои серые картины крупными мазками, свою эстетику он исчерпывающе описывает в открывающей этот альбом композиции «Ай»., «Я буду петь свою музыку / Самую честную музыку / Музыку сломанных глаз / Музыку желтого снега / Музыку черного пьянства / Музыку нашего детства», — кривляясь, как душевнобольной, выплевывает он.,

Примерно в таком ключе выдержано все творчество рэпера. Хаски читает о том, что «врастает в панельку», просит «хозяйку» разорвать ему лицо, как обертку, сообщает о том, что «люди пахнут супом, как старухина м###а». Этот хип-хоп пронизан контркультурными коннотациями, взращен на «Гражданской обороне» и основательно удобрен книжками «оранжевой серии». Для закрепления ассоциативного ряда перед началом концерта по залу вместо привычного «ухающего» хип-хопа разносится злобный лоу-файный русскоязычный панк.

Сперва бывшего студента журфака МГУ оценили в журналистких кругах в столицах. В течение короткого промежутка времени, с выстрелом видеоклипа «Пуля-Дура» в 2016 году, Хаски дал целую серию интервью крупнейшим СМИ в стране: от GQ и The Village до «Медузы» и «Афиши». Это породило спекуляции на тему «А не является ли Хаски чьим-либо проектом?», но монетизировать свалившуюся славу сразу не получилось. Предыдущий концерт рэпера, который должен был состояться в апреле прошлого года на «Вагонке», был отменен в связи с плохими продажами билетов. Спустя время, однако, регионы расслушали артиста. Первый концерт рэп-артиста в клубе Yalta проходит при малой конфигурации зала (занавешены и перекрыты боковые проходы в зале), но при полном «битке».

Незадолго до выхода рэпера на сцену публика скандирует его имя под закладывающий уши бас, которым сотрясает «Ялту» его концертный диджей, наряженный в маску Бабы Яги.

Одетый в черную рубашку, треники и белые кроссовки, Хаски возникает в красных софитах под одобрительный вой и начинает рьяно исполнять свой материал. Из его рэпа улетучивается болезненность, Хаски активно перемещается по сцене, лупит зал словами и фразами, становится тем самым «автоматом, стреляющим в лица», о котором читает в одной из своих главных песен. Слова в его треках трудно разобрать из-за оглушительного баса и кривляющегося «бутиратного» флоу, однако публика на раз подхватывает строчки рэпера, а на «хуках» в зале творится настоящее помешательство.

Концертная команда Хаски делает шоу минимумом средств: свет алых прожекторов перемежается атаками стробоскопов, Баба Яга отчаянно скачет и выдает совершенно безумные телодвижения. То, что в записи звучит, как манерничанье, оборачивается потом на сцене и месивом в зале. Примерно на пятой композиции на сцене возникает напарник рэпера bollywoodFM, который читает ровно тем же голосом, тем же флоу и теми же интонациями, что и сам Хаски. За день до калининградского концерта bollywoodFM выпустил свой дебютный релиз под названием «Энтузиаст», на котором он продолжает гнуть линию своего товарища. Из его выступления, в ходе которого он исполняет с пяток сольных композиций, в память въедается строчка «В дорогих машинах словно труп».

«Стреляй, мой фюрер / Убить меня — как убить близнеца», — выкрикивает припев очередного мрачного трека Хаски.

Все же что-то неуловимо его роднит с поздней «Агатой Кристи», а это значит, что в популярности среди обитателей «панелек» он в будущем, скорее всего, только прибавит. Любые сомнения окончательно рассеивает венчающая его выступление бронебойная серия «бэнгеров». Чередой звучат «Черным-черно», «Бит шатает голову», «Пироман 17» (с выдающимся рефреном про «обезглавить, обо###ть и сжечь») и «Пуля-дура». На каждом из этих треков зал сходит с ума: детишки месят друг друга в слэме, диджей-Баба Яга поливает их водой из бутылки, Хаски вместе с напарником bollywoodFM сигают в толпу. Вместо биса рэпер исполняет всю эту победную серию по второму разу, не оставляя публике никаких шансов выйти со своего концерта сухими. Кто бы мог подумать, что эти жеманные песни, полные юродства и кривляний, способны творить такое в концертном зале., Фото: Елена Тишина Все изображённые напитки являются безалкогольными