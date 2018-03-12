На концерте Мельницы в Челябинске устроили флешмоб с лебедями

Вечером, 11 марта, в ДК Железнодорожный Челябинска прошёл концерт российской фолк-группы «Мельница» в поддержку альбома «Альхимейра». Вокалистка группы Хелависа для гостей не только спела новые песни и кое-что из «антиквариата» (так женщина называет свои старые хиты), но ещё и сыграла на ирландской арфе. Кроме того, в середине концерта было исполнено соло на флейте.

Зрители и клуб «Ассоциации уральских кубинцев» решили сделать для музыкантов сюрприз. На песне «Гори, Москва!» слушатели подняли вверх бумажных лебедей.

— На входе в ДК раздавали маски лисиц и гусей, чтобы в определенных песнях поднимать их вверх. Даже программки подготовили с указаниями, — рассказывают слушатели.

Стоит отметить, что зал на концерт был набит битком, люди стояли в проходах. А публика собралась самая разношерстная: от детей и школьников до мужчин почтенного возраста.