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На концерте Мельницы в Челябинске устроили флешмоб с лебедями
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На концерте Мельницы в Челябинске устроили флешмоб с лебедями 

Хорошие новости 12 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Вечером, 11 марта, в ДК Железнодорожный Челябинска прошёл концерт российской фолк-группы «Мельница» в поддержку альбома «Альхимейра». Вокалистка группы Хелависа для гостей не только спела новые песни и кое-что из «антиквариата» (так женщина называет свои старые хиты), но ещё и сыграла на ирландской арфе. Кроме того, в середине концерта было исполнено соло на флейте.
Зрители и клуб «Ассоциации уральских кубинцев» решили сделать для музыкантов сюрприз. На песне «Гори, Москва!» слушатели подняли вверх бумажных лебедей.
— На входе в ДК раздавали маски лисиц и гусей, чтобы в определенных песнях поднимать их вверх. Даже программки подготовили с указаниями, — рассказывают слушатели.
Стоит отметить, что зал на концерт был набит битком, люди стояли в проходах. А публика собралась самая разношерстная: от детей и школьников до мужчин почтенного возраста.
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