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Тейлор Свифт выпустила новый клип
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Тейлор Свифт выпустила новый клип 

Fancy Journal 12 марта 2018
На прошедшей накануне церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в калифорнийском Инглвуде Тейлор Свифт представила свой новый клип на композицию «Delicate». Песня вошла в ее шестой студийный альбом «Reputation», увидевший свет в ноябре 2017 года.
Режиссером видео выступил Джозеф Кан, известный клипмейкер и обладатель премии «Грэмми». Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса, а также в роскошном дизайн-отеле Millennium Biltmore и в кинотеатре Los Angles Theatre, построенном в 30-е годы XX века.
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