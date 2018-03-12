Тейлор Свифт выпустила новый клип

На прошедшей накануне церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в калифорнийском Инглвуде Тейлор Свифт представила свой новый клип на композицию «Delicate». Песня вошла в ее шестой студийный альбом «Reputation», увидевший свет в ноябре 2017 года.

Режиссером видео выступил Джозеф Кан, известный клипмейкер и обладатель премии «Грэмми». Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса, а также в роскошном дизайн-отеле Millennium Biltmore и в кинотеатре Los Angles Theatre, построенном в 30-е годы XX века.