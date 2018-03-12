Башмет привезет из Сочи в Москву премьеры своего фестиваля 

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под артистическим руководством дирижера и альтиста Юрия Башмета состоится в Концертном зале им. Чайковского в Москве 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
"Этим вечером на сцену в Москве выйдут солисты, уже неоднократно выступавшие на фестивале в Сочи, а главное — прозвучат сочинения, премьеры которых состоялись в феврале в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств", — отметили организаторы.
В программу концерта войдут новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в феврале. Также будет исполнено новое сочинение Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», написанное для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта. Художественное слово прочитает Михаил Ефремов.
Участниками вечера станут скрипач Сергей Крылов, который был участником еще самого первого фестиваля 11 лет назад, сопрано Ольга Кульчинская, солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра, скрипачка Валерия Абрамова, итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Маэстро Башмет, по традиции, выступит и как солист, и в качестве дирижера возглавляемых им коллективов — Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходил в Сочи с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования смотр стал зимней визитной карточкой города, куда в это время съезжаются ведущие мировые звезды, туристы и пресса.
С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей. С 2017 года фестиваль стал первым российским смотром, включенным в международную театральную лигу «Шелковый путь».