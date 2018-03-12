Башмет привезет из Сочи в Москву премьеры своего фестиваля

МОСКВА, 12 марта. / ТАСС /. Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под артистическим руководством дирижера и альтиста Юрия Башмета состоится в Концертном зале им. Чайковского в Москве 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Этим вечером на сцену в Москве выйдут солисты, уже неоднократно выступавшие на фестивале в Сочи, а главное — прозвучат сочинения, премьеры которых состоялись в феврале в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств", — отметили организаторы.

В программу концерта войдут новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова , премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в феврале. Также будет исполнено новое сочинение Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», написанное для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта. Художественное слово прочитает Михаил Ефремов

Участниками вечера станут скрипач Сергей Крылов , который был участником еще самого первого фестиваля 11 лет назад, сопрано Ольга Кульчинская , солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра, скрипачка Валерия Абрамова, итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Маэстро Башмет, по традиции, выступит и как солист, и в качестве дирижера возглавляемых им коллективов — Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходил в Сочи с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования смотр стал зимней визитной карточкой города, куда в это время съезжаются ведущие мировые звезды, туристы и пресса.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей. С 2017 года фестиваль стал первым российским смотром, включенным в международную театральную лигу «Шелковый путь».