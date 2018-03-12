Дети к празднику весны устроили концерт

В молодежном центре досуга и спорта «Спутник» прошел концерт студии «Музыка и творчество», посвященный празднику Весны.

Как сообщается на сайте центра «Спутник», концерт прошёл в обновленном формате. Воспитанники представили программу в два отделения: в русском стиле и инсценировки песен из музыкальных фильмов и мюзиклов. Дети аккомпанировали себе на музыкальных инструментах, научились правильно и ритмично играть на треугольнике и ложках. Выступление закончилось финальной песней из мюзикла «Город Да и Нет», который можно будет увидеть уже в мае.