Дети Теплого Стана представили весенний концерт 

Воспитанники студии «Музыка и творчество» молодежного центра досуга и спорта «Спутник» представили на суд зрителей концерт, посвященный празднику Весны.
«Программа состояла из двух отделений», — сообщается на сайте центра — «первая — в формате русского стиля, вторая — инсценировки песен из музыкальных фильмов и мюзиклов».
Дети аккомпанировали себе на музыкальных инструментах, играли на треугольнике и ложках. Выступление закончилось финальной песней из мюзикла «Город Да и Нет».
В молодежном центре досуга и спорта «Спутник» ведутся занятия по направлениям досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.