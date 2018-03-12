Дети Теплого Стана представили весенний концерт

Воспитанники студии «Музыка и творчество» молодежного центра досуга и спорта «Спутник» представили на суд зрителей концерт, посвященный празднику Весны.

«Программа состояла из двух отделений», — сообщается на сайте центра — «первая — в формате русского стиля, вторая — инсценировки песен из музыкальных фильмов и мюзиклов».

Дети аккомпанировали себе на музыкальных инструментах, играли на треугольнике и ложках. Выступление закончилось финальной песней из мюзикла «Город Да и Нет».

В молодежном центре досуга и спорта «Спутник» ведутся занятия по направлениям досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.