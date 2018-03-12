Мэрайя Кэри откровенно высказалась о «Грэмми»: «Мне наплевать»

Мэрайя Кэри снялась в фотосессии для V Magazine и заодно дала изданию достаточно интересное — и в своем «фирменном» стиле дивы — интервью. С самооценкой у Мэрайи по-прежнему все в порядке: наверное, только она на вопросы о «Грэмми» может себе позволить процитировать «Унесенных ветром» и ответить фразой из фильма — «честно говоря, моя дорогая, мне наплевать». «В музыкальной индустрии, если тебе не безразлична премия «Грэмми», нужно заранее заботиться о том, чтобы выпускать новую музыку в какой-то определенный период — например, сингл летом, потом сам альбом — перед дедлайном «Грэмми», который к тому же ещё и изменился. Честно говоря, моя дорогая, мне — наплевать», заявила Мэрайя.

«У меня, если что, пять «Грэмми». Да, это приятно. Но есть люди, которые в музыке вдвое меньше меня, а уже завоевали вдвое больше «Грэмми». Первые две премии «Грэмми» я получила в первый же год, но после этого они изменили политику на что-то вроде «Мы не будем награждать людей, которые продают много альбомов и пользуются популярностью; мы пойдем противоположным путем». Поэтому в какие-то годы меня на «Грэмми» обходили. Но я по этому поводу не переживала — ну, ладно, я не выступаю на сцене босиком и не пою каким-то определенным образом. Я — это просто я».

Фотосет Мэрайи для V Magazine:

попкорнnews