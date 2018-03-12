«Мумий Тролль» выпустил психоделический клип «Милота»

«Мумий Тролль» выпустил клип на песню «Милота» с нового альбома «Восток Х СевероЗапад». Видео было сделано на основе концепции мономифа — единойдля мировой мифологии структуры описания жизни героя, его путешествий, испытаний и побед.

В клипе «Милота» цифровой двойник Ильи Лагутенко бродит по психоделической компьютерной игре, в которой он должен пройти несколько испытаний и сражений, чтобы вернуться обратно на концерт, из которого он провалился в игру.

Новый, 12-й по счету альбом «Восток Х СевероЗапад» появился 18 февраля 2018. При записи альбома музыканты не делали демозаписей и фиксировали треки сразу на чистовик.

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