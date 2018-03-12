Марина Абрамович поставит оперу 

Художница и перформер Марина Абрамович работает над постановкой оперы. Об этом она уже упоминала ранее, но теперь стали известны подробности. Проект «Семь смертей», придуманный художницей 30 лет назад, станет оперой к 2020 году. Премьера состоится в Мюнхенском оперном театре, а затем представление переедет в Королевский театр Ковент-Гардена в Лондоне. В постановке, которая изначально планировалась как фильм, Абрамович сыграет греческую оперную певицу Марию Каллас, умирающую в семи разных операх. «Я давно думала об этой романтической идее — умирать за любовь», — сказала художница о проекте.
Подробнее о творчестве Марины Абрамович читайте в нашем материале.