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Марина Абрамович поставит оперу
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Марина Абрамович поставит оперу 

The Blueprint 12 марта 2018
Фото: The Blueprint
Художница и перформер Марина Абрамович работает над постановкой оперы. Об этом она уже упоминала ранее, но теперь стали известны подробности. Проект «Семь смертей», придуманный художницей 30 лет назад, станет оперой к 2020 году. Премьера состоится в Мюнхенском оперном театре, а затем представление переедет в Королевский театр Ковент-Гардена в Лондоне. В постановке, которая изначально планировалась как фильм, Абрамович сыграет греческую оперную певицу Марию Каллас, умирающую в семи разных операх. «Я давно думала об этой романтической идее — умирать за любовь», — сказала художница о проекте.
Подробнее о творчестве Марины Абрамович читайте в нашем материале.
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