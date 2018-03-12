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В Куркине женщинам преподнесли музыкальные подарки
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В Куркине женщинам преподнесли музыкальные подарки 

Управа района Куркино 12 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
Музыкальный праздник к 8 марта подарили женщинам коллективы Центра творчества и досуга «Ростки» из Куркина. Концерт состоялся в ТРК «Парус».
— В первой части концерта зрителей радовали юные исполнители, дети первого-второго года обучения, а также студия ирландских танцев «CEILIDH», групповой вокал от студии «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» и музыкального театра «ДОМ», соло исполнение лирических песен от студии «ЛЯ-МАЖОР», зажигательные дошкольники-танцоры из студии «СМАЙЛ». После антракты на сцену вышли представители ансамбля акустической гитары «PRESTO», — рассказали в «Ростках».
Девчонки и мальчишки студии «ФОРС» подняли настроение зрителям блоком ритмичных современных танцев, а детский музыкальный театр-студия «ДОМ» проявил себя во всех жанрах: отрывок из мюзикла, миниатюра-пантомима, вокальный групповой номер. (ск)
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