В Куркине женщинам преподнесли музыкальные подарки

Музыкальный праздник к 8 марта подарили женщинам коллективы Центра творчества и досуга «Ростки» из Куркина. Концерт состоялся в ТРК «Парус».

— В первой части концерта зрителей радовали юные исполнители, дети первого-второго года обучения, а также студия ирландских танцев «CEILIDH», групповой вокал от студии «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» и музыкального театра «ДОМ», соло исполнение лирических песен от студии «ЛЯ-МАЖОР», зажигательные дошкольники-танцоры из студии «СМАЙЛ». После антракты на сцену вышли представители ансамбля акустической гитары «PRESTO», — рассказали в «Ростках».

Девчонки и мальчишки студии «ФОРС» подняли настроение зрителям блоком ритмичных современных танцев, а детский музыкальный театр-студия «ДОМ» проявил себя во всех жанрах: отрывок из мюзикла, миниатюра-пантомима, вокальный групповой номер. (ск)