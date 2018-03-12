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В Щукине пройдет концерт «Духовые мистерии»
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В Щукине пройдет концерт «Духовые мистерии» 

Управа района Щукино 12 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени Шнитке района Щукино 12 марта состоится концерт «Духовые мистерии», приуроченный к столетию учреждения.
— В концерте примет участие Московский камерный Шнитке-оркестр под руководством дирижера, заслуженного артиста РФ Игоря Громова. Прозвучат произведения Гайдна, Телемана, Россини, Чайковского, Щедрина, Штокхаузена, Санкана, Щелокова и других композиторов. В качестве ведущей выступит Анна Щербакова, — сообщили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.
Начало в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, д. 10 (концертный зал). (вт)
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