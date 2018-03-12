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В Москве дважды выступит The Prodigy
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В Москве дважды выступит The Prodigy 

Мослента 12 марта 2018
Британский музыкальный коллектив The Prodigy даст два концерта в Москве в рамках гастролей по России. Об этом сообщается на сайте группы.
Выступления состояться 16 и 17 марта в зале Adrenaline Stadium. Билеты можно купить на сайте ponominalu.ru.
The Prodigy несколько раз приезжали в Россию. На своем YouTube-канале группа публиковала клипы с видами российских городов, например Воронежа в ролике на Mindfields. Видео снято в стиле клипа на трек Smack My Bitch Up.
Коллектив был образован в Великобритании в 1990 году. В дискографии группы шесть студийных альбомов.
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