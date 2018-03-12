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Концерт камерной музыки прошел в «Доме Гоголя»
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Концерт камерной музыки прошел в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Музыкальный вечер камерной музыки «Весна. Музыка. Возрождение» прошел 7 марта в «Доме Гоголя». Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня.
В концертном зале музея прозвучали композиции Дариюса Мийо, Николая Римского — Корсакова и других известных композиторов. Исполнителями стали молодые солисты камерного оркестра.
Напомним, что 6 марта гости музея увидели музыкальный спектакль греческого режиссера Йоргоса Панагопулоса «На этих глыбах мрамора не сыщешь ржавых пятен». Представление основано на произведении известного греческого поэта Янниса Рицоса.
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