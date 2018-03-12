Ученики ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в «Московской камерате»

«Московская камерата» — фестиваль ансамблевого музицирования. Участие в нем принимала, без преувеличения, вся музыкальная Москва.

Сто шестнадцать заявок на участие, одна тысяча шестьсот участников — музыкантов разного возраста и квалификации, множество различных номинаций: в фестивале ансамблей участвовали и дуэты, и трио, и камерные ансамбли до шести человек, и струнные, духовые, и даже ансамбли ударных инструментов, и большие полноценные оркестры.

Два ансамбля Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в «Московской камерате»: струнный ансамбль «Виолина» (руководители И. С. Калашникова и Л. Е. Гайко, концертмейстер Е. А. Логвинюк) и дуэт ученицы четвертого класса Кати Седельниковой (скрипка, преподаватель Л. А. Салова) и семиклассницы Маргариты Дежкиной (фортепиано, преподаватель М. Н. Торопчина). Юные новогиреевские музыканты не заняли призовых мест, но выступили очень достойно и были награждены грамотами участников фестиваля.

Фото с сайта ДШИ «Кусково».