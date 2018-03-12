Ещё
Театральный центр «Свободный 24» приглашает на музыкальный вечер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театральный центр «Свободный 24» приглашает на музыкальный вечер 

Управа района Новогиреево 12 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Сегодня в театральном центре «Свободный 24» при новогиреевской библиотеке № 96 состоится вечер Микаэла Таривердиева.
О предстоящем мероприятии рассказала заместитель начальника отдела культурных программ и проектной деятельности ГБУК города Москвы «ЦБС ВАО» Вероника Федорчук. Вечер музыки Микаэла Таривердиева начнется в 20.00 часов. Вход свободный по предварительной регистрации на TimePad:
https://svobodniy24.timepad.ru/event/674578/
На вечере, посвященном творчеству одного из самых популярных советских композиторов, прозвучат как всем известные и всеми любимые песни на музыку Микаэла Таривердиева, так и песни, не получившие в свое время широкой известности. Их для новогиреевской публики исполнят артисты театра им. В. Маяковского Анастасия Мишина и Денис Денисов, артистка театра и кино Татьяна Усатова, а также лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Иван Соколов (фортепиано).
Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в пешей доступности от станции метро «Новогиреево»).
Фото предоставлено библиотекой № 96.
Управа района Новогиреево: последние новости
Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка» Ученики ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в «Московской камерате» В Перовском парке открылась уникальная фотовыставка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение