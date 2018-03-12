Театральный центр «Свободный 24» приглашает на музыкальный вечер

Сегодня в театральном центре «Свободный 24» при новогиреевской библиотеке № 96 состоится вечер Микаэла Таривердиева.

О предстоящем мероприятии рассказала заместитель начальника отдела культурных программ и проектной деятельности ГБУК города Москвы «ЦБС ВАО» Вероника Федорчук. Вечер музыки Микаэла Таривердиева начнется в 20.00 часов. Вход свободный по предварительной регистрации на TimePad:

https://svobodniy24.timepad.ru/event/674578/

На вечере, посвященном творчеству одного из самых популярных советских композиторов, прозвучат как всем известные и всеми любимые песни на музыку Микаэла Таривердиева, так и песни, не получившие в свое время широкой известности. Их для новогиреевской публики исполнят артисты театра им. В. Маяковского Анастасия Мишина Денис Денисов , артистка театра и кино Татьяна Усатова, а также лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Иван Соколов (фортепиано).

Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в пешей доступности от станции метро «Новогиреево»).

Фото предоставлено библиотекой № 96.