Как поют в кино. В Югре узнают историю о татарской Золушке

В Ульт-Ягуне, в одном из залов киносети Сургутского района, состоялась творческая встреча с создателями «Айсылу.фильма» — Алексеем Барыкиным и Олегом Суровым.

Слезы — не редкость

«Месяц назад нам сообщили, что наш фильм «Айсылу» отобрали на «Дух огня», — говорит художественный руководитель проекта Алексей Барыкин. — В августе 2017 года ленту показали в Казани, и до сих пор показывают в киносетях, но, кроме этого, кино посмотрели в Чебоксарах и Москве, состоялись небольшие показы в Лондоне, в Чехии и Польше. «Дело в том, что сопродюсер фильма Владимир Братухин и фонд „Ника“ делают так, чтобы представители татарских диаспор за рубежом его посмотрели», — делится продюсер Олег Суров.

Фильм снимали на татарском языке с русскими субтитрами. «Конечно, во многом этот фильм национальный, так как его снимали в Татарстане, — рассказывает Алексей Барыкин. — В картине звучат известные народные песни, которые именно для татар очень много значат. На просмотрах весь зал начинает петь хором. Звучит народная музыка, но ощущают ее зрители по-разному, слезы плачущих людей во время кинопоказов мы видели в совершенно разных городах. Песни — носители национальной культуры, сейчас все люди становятся „еврообразными“, а музыка — одно из культурных хранилищ, и, как мне кажется, она объединяет нас с предками. В Татарстане тоже много европеизированных пространств, и музыка создает ощущение подлинности».

И звезды, и студенты

Фильм создавали в два приема. В 2015 году показали зрителям короткометражку — 28 минут. Она получила большой отклик. После этого написали сценарий для съемок полного метра. По сюжету главная героиня получила травму после аварии, поэтому не может передвигаться без костылей. Девушка переехала из деревни в Казань, преодолела много трудностей, чтобы стать певицей и реализовать свой природный дар — красивый, сильный голос, в финале она все-таки выступила на большой сцене.

В фильме сыграли народная артистка РТ Римма Ибрагимова — известная эстрадная певица, и народная артистка РФ Венера Ганиева — оперная звезда мирового уровня. Но не только звезды дарили в картине свои мастерство и талант. « Гульназ Галимуллина — театральная актриса, в кино первый раз играла, и сразу получила такую сложную роль: в реальной жизни она какое-то время училась использовать костыли. Также ей пришлось учиться петь, у нее великолепный голос, он трогает зрителя, но впервые довелось выступать рядом с профессионалами на одной сцене, — поведал Алексей Барыкин. — Актриса в кинокартине поет перед зрителями вживую и с оркестром. Кроме того, все члены съемочной группы, кроме актеров, — мои ученики, студенты и выпускники факультета кинематографии и телевидения КазГИК — режиссеры, операторы, художники и другие. Все они получили на съемках мощный карьерный толчок, сейчас они создают свои успешные проекты».

«История татарской Золушки» продолжится. В планах — создание кинотрилогии и выпуск на его основе сериала из 9 серий. Команда продюсеров готовится также к представлению своего международного проекта — возможно, в этом году в российский прокат выйдет фильм-сказка «Водяная», который, как говорят, не уступит и «Вию».