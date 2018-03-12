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В усадьбе Деда Мороза отметили Международный женский день
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В усадьбе Деда Мороза отметили Международный женский день 

Управа района Кузьминки 12 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Концерт «Дарите женщинам улыбки!» прошел 8 марта в Московской усадьбе Деда Мороза. Он состоялся на главной уличной сцене Изумрудной площади. Концерт был наполнен романтической музыкой солистов театра эстрадной песни «Мечта», зажигательными ритмами танцоров школы-студии «Тодес — Рязанский проспект» и театра танца «Джига-дрыга» центра «Истоки».
Вели концертную программу пять поэтических дарований из детско-подросткового клуба «Вихрь». Дружными аплодисментами встречала праздничная публика каждый выход юных, но очень талантливых артистов, на сцену. (вт)
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