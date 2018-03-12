В усадьбе Деда Мороза отметили Международный женский день

Концерт «Дарите женщинам улыбки!» прошел 8 марта в Московской усадьбе Деда Мороза. Он состоялся на главной уличной сцене Изумрудной площади. Концерт был наполнен романтической музыкой солистов театра эстрадной песни «Мечта», зажигательными ритмами танцоров школы-студии «Тодес — Рязанский проспект» и театра танца «Джига-дрыга» центра «Истоки».

Вели концертную программу пять поэтических дарований из детско-подросткового клуба «Вихрь». Дружными аплодисментами встречала праздничная публика каждый выход юных, но очень талантливых артистов, на сцену. (вт)