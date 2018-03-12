Жителей Лианозова познакомят с историей музыкальной культуры России

Детская школа искусств имени Калинникова приглашает жителей Лианозова на большой концерт фортепианного отдела, который представит литературно-музыкальную программу «Возвращение к истокам», который состоится 13 марта. Как рассказала заместитель директора учреждения Ирина Таран, слушатели познакомятся с историей музыкальной культуры России. Начиная знакомство с музыкой XXI века, все дальше продвигаясь вглубь времен, в финале действия слушатели окажутся в XVIII веке у истоков зарождения классической русской музыки.

— Именно в этот период, после реформ Петра I, главное место в культуре начинает занимать искусство не церковное, а светское, связанное с западноевропейской системой жанров, музицированием не только вокальным, но и инструментальным, — отметила Ирина Таран.

Всех желающих ждут в 17.30 в большом зале ДШИ им. Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный. (то)