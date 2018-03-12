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В библиотеке №90 выступили барды и классические музыканты
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В библиотеке №90 выступили барды и классические музыканты 

Управа района Вешняки 12 марта 2018
Фото: Управа района Вешняки
В библиотеке № 90 им. А. С. Неверова (ул. Молдагуловой, д. 3Б) в минувшую субботу, 10 марта, состоялся творческий вечер автора-исполнителя песен, лауреата фестиваля бардовской песни «У хороших людей» Александра Юлина. Александр Юлин руководит бардовским клубом в «Неверовке», ему всегда удается собрать вокруг себя немало творческих людей.
В этот раз мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 марта. Для собравшихся в библиотеке вешняковских женщин разных возрастов помимо А. Юлина выступили авторы-исполнители: Александр Борода, Ольга Васильева, Светлана Майорова, Елена Вершинкина, Александр Александров и другие.
А уже на следующий день, 11 марта, там же, в стенах «Неверовки» собрались члены Клуба любителей классической музыки. Им был представлен фортепианный концерт в исполнении выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных Виктории Епихиной.
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