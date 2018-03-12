В доме культуры Северного Тушина пройдет концерт «Волшебный звук виолончели» 

В воскресенье, 25 марта, в доме культуры «Алые паруса» состоится концерт «Волшебный звук виолончели».
— На сцену выйдут лауреат XIII Международного конкурса имени Чайковского, виолончелист Евгений Румянцев и дипломант международных конкурсов, пианистка Анастасия Соколова. Прозвучат произведения Брамса, Рахманинова, Шумана, Шостаковича, Хиндемита, — рассказали в пресс-службе ДК «Алые паруса».
Начало концерта в 17.00. Вход по регистрации на сайте https://gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/681359 или по телефону 8 (495) 496-36-70.
Напомним, дом культуры «Алые паруса» располагается по адресу: ул. Свободы, д. 91.