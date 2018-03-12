Танцовщик Иван Васильев рассказал о премьере своего авторского театра

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости . Всемирно известный танцовщик Иван Васильев , запускающий бренд В. И. В. А. Т. (Васильев Иван Владимирович Авторский Театр), рассказал, что создание авторского театра с собственной труппой всегда было его заветной мечтой.

Первым проектом В. И. В. А. Т.а станут одноактные балеты в хореографии Васильева «Начало. Струны. Амадей». Премьера пройдет 14 мая на сцене Российского молодежного театра в Москве. В спектакле заняты Иван Васильев, Мария Виноградова Денис Савин и другие артисты Большого театра.

"Мне всегда хотелось делать что-то свое: танцевать свою хореографию, ставить свои спектакли. А создать авторский театр с собственной труппой — это было моей заветной мечтой. Мне всегда важно было быть независимым, а свобода творчества была моей постоянной и главной целью", — рассказал РИА Новости Васильев.

"Мы выпускаем премьеру В. И. В. А. Т.а в Москве, так как здесь моя семья, мой дом. Даже и представить не могу, чтобы такое событие произошло где-то в другом городе", — добавил танцовщик.

По его словам, балет «Начало» затрагивает вечную тему возникновения жизни на планете, в этой работе он попробует найти ключи к разгадке тайны сотворения мира на Земле. Как рассказал Васильев, «Струны» — балет на музыку его любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

"Брать произведение, которое ведет тебя, вдохновляет и любимо долгие годы, очень ответственно. Этот балет чистый, лаконичный. Я хочу просто показать красоту слияния музыки и хореографии, вплести изгибы тела в прекрасные ноты. Каждый танцовщик станет отдельной струной звучащей виолончели", — сказал Васильев.