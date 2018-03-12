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Танцовщик Иван Васильев рассказал о премьере своего авторского театра
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Танцовщик Иван Васильев рассказал о премьере своего авторского театра 

РИА Новости 12 марта 2018
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Всемирно известный танцовщик Иван Васильев, запускающий бренд В. И. В. А. Т. (Васильев Иван Владимирович Авторский Театр), рассказал, что создание авторского театра с собственной труппой всегда было его заветной мечтой.
Первым проектом В. И. В. А. Т.а станут одноактные балеты в хореографии Васильева «Начало. Струны. Амадей». Премьера пройдет 14 мая на сцене Российского молодежного театра в Москве. В спектакле заняты Иван Васильев, Мария Виноградова, Денис Савин и другие артисты Большого театра.
"Мне всегда хотелось делать что-то свое: танцевать свою хореографию, ставить свои спектакли. А создать авторский театр с собственной труппой — это было моей заветной мечтой. Мне всегда важно было быть независимым, а свобода творчества была моей постоянной и главной целью", — рассказал РИА Новости Васильев.
"Мы выпускаем премьеру В. И. В. А. Т.а в Москве, так как здесь моя семья, мой дом. Даже и представить не могу, чтобы такое событие произошло где-то в другом городе", — добавил танцовщик.
По его словам, балет «Начало» затрагивает вечную тему возникновения жизни на планете, в этой работе он попробует найти ключи к разгадке тайны сотворения мира на Земле. Как рассказал Васильев, «Струны» — балет на музыку его любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
"Брать произведение, которое ведет тебя, вдохновляет и любимо долгие годы, очень ответственно. Этот балет чистый, лаконичный. Я хочу просто показать красоту слияния музыки и хореографии, вплести изгибы тела в прекрасные ноты. Каждый танцовщик станет отдельной струной звучащей виолончели", — сказал Васильев.
Соло на виолончели прозвучит в исполнении Дали Гуцериевой — лауреата премии «BraVo», которую ей вручил 11 марта в Большом театре сам Хосе Каррерас.
Третий балет «Амадей» посвящен музыкальному гению — Вольфгангу Амадею Моцарту. Произведения Баха и Моцарта исполнит оркестр «Прогрессивная классика» под управлением Романа Денисова.
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