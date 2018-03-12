Музыка арфы прозвучит в Доме-музее Марины Цветаевой 

Первое музыкальное представление из циклов концертов для арфы «Встречая весну» пройдет 15 марта в Доме-музее Марины Цветаевой.
Для любителей музыки прозвучат произведения Клода Дебюсси, Габриэля Форе, и других известных композиторов. Исполнят произведения лауреаты международных конкурсов Мария Позднякова, Вероника Грабовская и другие солисты российских оркестров.
Арфовая музыка будет звучать в зале музея как сольно, так и в сопровождении ансамбля.
Вход на концерт платный.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.