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Музыка арфы прозвучит в Доме-музее Марины Цветаевой
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Музыка арфы прозвучит в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Первое музыкальное представление из циклов концертов для арфы «Встречая весну» пройдет 15 марта в Доме-музее Марины Цветаевой.
Для любителей музыки прозвучат произведения Клода Дебюсси, Габриэля Форе, и других известных композиторов. Исполнят произведения лауреаты международных конкурсов Мария Позднякова, Вероника Грабовская и другие солисты российских оркестров.
Арфовая музыка будет звучать в зале музея как сольно, так и в сопровождении ансамбля.
Вход на концерт платный.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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