​Prodigy и кризис среднего возраста

Легендарная британская группа добралась до Казани и собрала аншлаг в «Баскет-холле». «Казанский репортер» стал свидетелем посредственного звука, потрясающего света и кризиса среднего возраста. Такого однородного состава я, пожалуй, не видел ни на одном концерте. Процентов 70 зрителей, составляли мужчины в возрасте 30+, те самые, чья юность пришлась на пик расцвета британской группы. Срез прошел именно по демографическому признаку: пол и возраст, без учета социальных особенностей. Prodigy уважали все — от гопников до неформалов, от рейверов до панков. Prodigy стали почти тем самым червонцем, который нравился всем, при этом группа была лишена малейшего намека на попсовость. В 90-х каждый новый сингл «муравьев» становился событием мирового масштаба. Еще задолго до всяких тысячелетий, универсиад и прочих мегапроектов представить, что эти парни когда-то будут играть у нас, было решительно невозможно. Слушая Prodigy, тогда люди испытывали примерно те же чувства, что и сейчас, глядя на Илона Маска. Это казалось чем-то из будущего. Честно говоря, по пути на концерт Prodigy я поймал себя на мысли, что и не вспомню, когда в последний раз слушал эту группу. В Википедии написано, что относительно недавно, в 2015 году, они выпустили новый альбом. Интересно, многие ли из собравшихся на концерте слышали его? Люди пришли на «Firestarter», «Voodoo People» и «Smack My Bitch Up». Что именно играют музыканты, поначалу разобрать было трудно. Первые несколько песен звуковая аппаратура выдавала какой-то бессвязный шум. К тому же публика так рада была видеть гостей, что заглушала мегаватты концертного оборудования. Впрочем, это было вполне ожидаемо: кажется, еще никому не удавалось сделать качественный звук в «Баскет-холле». «Корзина» хороша для баскетбола и не очень — для музыки. Все огрехи звука оттеснял на задний план совершенно невероятный свет! Поговаривают, что в тур по России музыканты взяли с собой из Англии две 20-тонные фуры, которые сопровождает вооруженная охрана. В одном грузовике — звук и свет, в другом— сцена. К счастью, к тому моменту, когда зазвучало «Magic people, voodoo people» звук уже более-менее пришел в норму. На сцене Кит Флинт с «рожками», в зале — слэм, в воздухе адреналин, хоть дефибриллятор вешай. Все как положено. Для мужчин среднего возраста концерт стал своеобразным водоразделом: одни уходили из «Баскет-холла» с ощущением, что время не щадит никого, другие — напевая «Firestarter». Антон Райхштат. ФОТОРЕПОРТАЖ