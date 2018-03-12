В ДМШ им. Шостаковича состоялся концерт «Приношение Весне»

10 марта в большом зале детской музыкальной школы имени Д. Д. Шостаковича, расположенной по адресу: Аллея Жемчуговой, 1Б, состоялся концерт учащихся старших и средних классов фортепианных отделов Методического объединения ВАО-2.

Концерт получил звучное название «Приношение Весне». На сцену в этот день вышли ученики не только ДМШ им. Шостаковича, но и других музыкальных школ Восточного административного округа.

Каждое выступление юного музыканта тепло приветствовали собравшиеся в зале родители, преподаватели и просто любители хорошей

музыки. Фортепианные композиции в исполнении детей звучали удивительно проникновенно и ярко. В программу мероприятия вошли произведения Чайковского, Шопена, Рахманинова, Шуберта, Листа и других известных композиторов.

фото: ДМШ им. Шостаковича