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В ДМШ им. Шостаковича состоялся концерт «Приношение Весне»
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В ДМШ им. Шостаковича состоялся концерт «Приношение Весне» 

Управа района Вешняки 12 марта 2018
Фото: Управа района Вешняки
10 марта в большом зале детской музыкальной школы имени Д. Д. Шостаковича, расположенной по адресу: Аллея Жемчуговой, 1Б, состоялся концерт учащихся старших и средних классов фортепианных отделов Методического объединения ВАО-2.
Концерт получил звучное название «Приношение Весне». На сцену в этот день вышли ученики не только ДМШ им. Шостаковича, но и других музыкальных школ Восточного административного округа.
Каждое выступление юного музыканта тепло приветствовали собравшиеся в зале родители, преподаватели и просто любители хорошей
музыки. Фортепианные композиции в исполнении детей звучали удивительно проникновенно и ярко. В программу мероприятия вошли произведения Чайковского, Шопена, Рахманинова, Шуберта, Листа и других известных композиторов.
фото: ДМШ им. Шостаковича
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