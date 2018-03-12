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В Новосибирске простились с президентом городского рок-клуба
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В Новосибирске простились с президентом городского рок-клуба 

ngs.ru 12 марта 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске простились с бывшим президентом новосибирского рок-клуба Валерием Мурзиным, который скончался на минувших выходных в возрасте 63 лет.
«Папа у нас собирался до ста лет дожить. Вот когда он проходил обследование в 50 лет, 10 лет назад, ему врачи сказали: «Что вы к нам пришли с таким здоровьем? У вас всё в порядке». Он не пил никогда, не курил. Случилось всё неожиданно: 10 марта у него прихватило сердце, а скорая приехала, но ничего не смогла сделать. Похоронили сегодня на Заельцовском кладбище», — рассказала старшая дочь Валерия Мурзина Оксана.
По словам Оксаны, на похоронах на Заельцовском кладбище сегодня присутствовал узкий круг родных: Валерий Мурзин незадолго до смерти потерял мобильный телефон, поэтому предупредить знакомых музыкантов о похоронах родные Валерия Мурзина не смогли. Связаться удалось только c нескольким музыкантами — среди них был лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. После смерти у Валерия Мурзина осталось шестеро детей от трёх браков.
Валерий Мурзин был президентом Новосибирского рок-клуба в 80–90-х годах, выпускал самиздатовский журнал «Тусовка» и писал в рок-газету «Энск». Он занимался организацией концертов многих новосибирских музыкантов, был лично знаком с Дмитрием Ревякиным, Янкой Дягилевой, Егором Летовым и другими известными рок-исполнителями Сибири.
Слава Лощилов, бывший лидер группы «Африка» вспомнил, как в 1994 году Мурзин помог ему, тогда ещё начинающему музыканту организовать выступление на саратовском рок-фестивале «Индюки». «Среди хэдлайнеров там был „Аукцион“ со своим новым альбомом „Птица“. „Индюки“ был огромным международным фестивалем независимой музыки. Выступить на „Индюках“ было всё равно, что „Грэмми“ сейчас получить», — вспомнил Лощилов, который сейчас работает над новым альбомом.
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