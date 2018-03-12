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Lovozero выступит в стенах галереи Futuro
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Lovozero выступит в стенах галереи Futuro 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
30 марта в рамках выставки Aljoscha x Futuro на сцене галереи современного искусства пройдет аудио-визуальный перфоманс Lovozero.
Музыка Lovozero — это новое понимание эстетики и красоты в современном искусстве. Проект, основанный Анастасией Толчневой, существует на стыке северного вокала, электронной музыки и видео-арта от художницы Дарьи Бескоросой.
Откроют вечер исполнители из проекта St.Fractalium, которые создают саунд-арт в лице двух живых участников и одного виртуального компьютерного рандома.
Начало события в 19:00.
Стоимость билетов в предпродаже:
Первые 22 билета — 150₽Первые 66 билетов — 200₽
Стоимость билетов в день мероприятия:
300₽ с репостом этой записи и 400₽ без репоста.
Билеты можно приобрести в галерее современного искусства Futuro, баре «Селедка и Кофе» и в клубе Black Ho).
Количество билетов ограничено!
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