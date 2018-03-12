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В ДТДиМ «Восточный» состоялся концерт для прекрасных женщин
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В ДТДиМ «Восточный» состоялся концерт для прекрасных женщин 

Управа района Косино-Ухтомский 12 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Накануне Международного Женского дня в ДТДиМ «Восточный» провели праздничное мероприятие. «Для самых милых и любимых» — концерт под таким названием посвятили мамам и бабушкам.
Вел праздник Константин Котов, руководитель театральной студии Дворца. Сначала ведущий пожелал всем представительницам прекрасного пола всего наилучшего. Далее поздравления уже дарили воспитанники коллективов «Восточного». Первый номер показали малыши из ансамбля «Юный музыкант». Песня «Колыбельная Медведицы» не оставила никого равнодушным. Также песни мамам посвятили ВИА «Брэвис» и Максим Янковский. Забавные «Пингвины» и алый «Мой мир» — эти номера в исполнении хореографической студии эстрадного танца «Вдохновение» также порадовали зрителей.
Этот праздничный концерт стал хорошим подарком для мам и бабушек. Выступающие подарили своим зрителям веселое настроение и положительные эмоции.
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