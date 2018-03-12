Ещё
В районной библиотеке прошел творческий вечер
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районной библиотеке прошел творческий вечер 

Каховка 12 марта 2018
Фото: Каховка
В преддверии Международного женского дня в библиотеке № 181 состоялся творческий вечер филолога, культуролога, члена МГО Союза писателей РФ Ириной Ивановой-Лесной.
Ирина Иванова-Лесная представила программу «Прекрасные дамы в наших стихах и песнях». Она рассказала стихи, которые сочинила сама: «Посвящение Марине Цветаевой», «Мы тайн не выдаём своих», «Дух Ахматовой над Херсонесом», «Софья-мятежница», «Есенин и Дункан».
Некоторые стихотворения Ирины Ивановой-Лесной прозвучали на французском языке. На этот язык перевела и прочитала ее друг филолог и лингвист Лариса Магомедова.
Вместе с поэтессой в гости в библиотеку пришли друзья и коллеги Ирины.
Поздравил с праздником 8 Марта почетный гость вечера, доктор филологических наук, поэт и бард Александр Бубнов. Его простые и веселые музыкальные произведения звучали на протяжении всего концерта.
Композитор Олег Синицын представил свою музыкальную версию стихотворного цикла «Эсмеральда», написанного поэтессой по мотивам романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Также стихи и песни исполнила поэтесса и бард Надежда Шлезигер. Зрителей особенно тронула ее песня «Музыка», посвященная маме.
Перед участниками встречи выступила гостя из Франции Ирина Клер и представила переведенную ею и ее друзьями с французского языка на русский книгу «Мост через поток».
Творческий вечер закончился традиционным чаепитием.
Каховка: последние новости
24 марта в Москве пройдет акция «Ночь театров» В музее «Зюзинская волость» посмотрели слайд-фильм, посвященный ВОВ В ЮЗАО прошел фестиваль "Мама-фест"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение