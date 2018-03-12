В районной библиотеке прошел творческий вечер

В преддверии Международного женского дня в библиотеке № 181 состоялся творческий вечер филолога, культуролога, члена МГО Союза писателей РФ Ириной Ивановой-Лесной.

Ирина Иванова-Лесная представила программу «Прекрасные дамы в наших стихах и песнях». Она рассказала стихи, которые сочинила сама: «Посвящение Марине Цветаевой », «Мы тайн не выдаём своих», «Дух Ахматовой над Херсонесом», «Софья-мятежница», «Есенин и Дункан».

Некоторые стихотворения Ирины Ивановой-Лесной прозвучали на французском языке. На этот язык перевела и прочитала ее друг филолог и лингвист Лариса Магомедова.

Вместе с поэтессой в гости в библиотеку пришли друзья и коллеги Ирины.

Поздравил с праздником 8 Марта почетный гость вечера, доктор филологических наук, поэт и бард Александр Бубнов . Его простые и веселые музыкальные произведения звучали на протяжении всего концерта.

Композитор Олег Синицын представил свою музыкальную версию стихотворного цикла «Эсмеральда», написанного поэтессой по мотивам романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Также стихи и песни исполнила поэтесса и бард Надежда Шлезигер. Зрителей особенно тронула ее песня «Музыка», посвященная маме.

Перед участниками встречи выступила гостя из Франции Ирина Клер и представила переведенную ею и ее друзьями с французского языка на русский книгу «Мост через поток».

Творческий вечер закончился традиционным чаепитием.