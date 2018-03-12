Ещё
В клубе «Атом» исполнят произведения русских и зарубежных композиторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В клубе «Атом» исполнят произведения русских и зарубежных композиторов 

Управа района Хорошево-Мневники 12 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Концерт «На стыке времен: музыка XIX и XX веков» пройдет 17 марта.
— Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Бендицкая (флейта), Анастасия Зевелева (саксофон), Александра Грибанова (скрипка), Роман Чистяков (фортепиано). Они исполнят сочинения Шуберта, Листа, Сарасате, Равеля, Дебюсси, Монти, Рахманинова, Лядова, Шостаковича, Гарсона и других композиторов, — рассказал организатор мероприятия Роман Чистяков.
Начало в 17.00, вход для всех желающих свободный. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, дом 20 корпус 2. (вт)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В детской музыкальной школе на Живописной сыграет ансамбль «Русская рапсодия» В Хорошево-Мневниках откроется 23 площадки фестиваля «Мос/Еда!» Для школьников из Хорошево-Мневников провели «День счастья»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение