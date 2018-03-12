В клубе «Атом» исполнят произведения русских и зарубежных композиторов 

Концерт «На стыке времен: музыка XIX и XX веков» пройдет 17 марта.
— Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Бендицкая (флейта), Анастасия Зевелева (саксофон), Александра Грибанова (скрипка), Роман Чистяков (фортепиано). Они исполнят сочинения Шуберта, Листа, Сарасате, Равеля, Дебюсси, Монти, Рахманинова, Лядова, Шостаковича, Гарсона и других композиторов, — рассказал организатор мероприятия Роман Чистяков.
Начало в 17.00, вход для всех желающих свободный. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, дом 20 корпус 2. (вт)