Более 1,1 тысячи онлайн-заявок поступило на участие в проекте «Музыка в метро»

Более 1,1 тысячи артистов прислали онлайн-заявки на участие в проекте «Музыка в метро», сообщает Агентство «Москва»

По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, Московский продюсерский центр совместно с преподавателями музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища им. Шнитке отобрали 400 лучших артистов.

Теперь им предстоит вживую выступить перед жюри, в которое вошли звезды шоу-бизнеса, продюсеры, известные музыкальные деятели, эксперты в сфере культуры и развлечения. После этого комиссия выберет 200 лучших коллективов. Они и получат аккредитацию на один год, чтобы выступать на площадках проекта.

Проект «Музыка в метро» запустили весной 2016 года. Тогда в подземке действовали всего три площадки — на станциях «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». В 2018 году количество мест для выступлений увеличится до 32.