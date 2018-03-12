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Более 1,1 тысячи онлайн-заявок поступило на участие в проекте «Музыка в метро»
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Более 1,1 тысячи онлайн-заявок поступило на участие в проекте «Музыка в метро» 

Москва24 12 марта 2018
Фото: Москва24
Более 1,1 тысячи артистов прислали онлайн-заявки на участие в проекте «Музыка в метро», сообщает Агентство «Москва».
По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, Московский продюсерский центр совместно с преподавателями музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища им. Шнитке отобрали 400 лучших артистов.
Теперь им предстоит вживую выступить перед жюри, в которое вошли звезды шоу-бизнеса, продюсеры, известные музыкальные деятели, эксперты в сфере культуры и развлечения. После этого комиссия выберет 200 лучших коллективов. Они и получат аккредитацию на один год, чтобы выступать на площадках проекта.
Проект «Музыка в метро» запустили весной 2016 года. Тогда в подземке действовали всего три площадки — на станциях «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». В 2018 году количество мест для выступлений увеличится до 32.
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