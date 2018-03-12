Крюковский ансамбль выступил в госпитале

11 марта ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» провел свой весенний концерт в госпитале для Ветеранов Войн. Программа концерта была очень разнообразна — помимо выступления самого ансамбля, в концерте приняли участие солисты Наталья Серюгина и Николай Пузырев. В конце выступления, когда начался танцевальный блок, зрители уже не могли спокойно сидеть на своих местах. В финальной части концерт приобрел вид настоящей дискотеки — на сцене и в зале все заполнилось танцующими зрителями и участницами ансамбля. Зрители были заряжены позитивной атмосферой, как обычно и происходит на концертах этого чудесного коллектива. ​